Las frases de Rajoy en el juicio de Gürtel

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado durante casi dos horas como testigo en el juicio del caso Gürtel y ha hecho hincapié en que nunca ha tenido conocimiento de una financiación irregular y que sus competencias eran exclusivamente políticas y no de contabilidad.

Estas son las principales frases de su declaración:

- "Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad".