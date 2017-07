Uno de cada cuatro abuelos cuida a sus nietos alrededor de 7 horas diarias

"Dedicar tantas horas al cuidado de los nietos puede llegar a generar problemas de estrés, ansiedad o depresión si los abuelos se ven sobrecargadas de actividades y responsabilidades en detrimento de sus propias necesidades", ha declarado el director asistencial de Sanitas Mayores, David Curto.

Sin embargo, el compartir tiempo con los nietos tiene efectos muy positivos en los mayores, ayuda a combatir la soledad, les hace sentir más vivos y útiles y les ayuda a mantener una mejor forma física e incrementar su rendimiento cognitivo, a la vez que se estrechan los vínculos afectivos.

"Siempre que la relación se base en el respeto y el mayor no se sienta sobrecargado de compromisos o deberes", ha añadido el doctor Curto. Y ha señalado la importancia de que los abuelos asuman esta labor como una actividad placentera y nunca como una carga, además de que los padres sepan reconocerlo y agradecerlo adecuadamente.

Por ello, se recomienda que se debe aprender a decir 'no' a tareas que el mayor no se vea capaz de realizar o le interfieran en otros planes o compromisos; establecer una buena comunicación con los padres; no renunciar a tiempo para ellos mismos para poder mantener su buena forma física; las actividades que se realizan con los nietos han de estar adaptadas a los mayores, y poner límites a los nietos.