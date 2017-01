López Viejo se niega a declarar sobre sus cuentas en Suiza porque no hay autorización

López Viejo, para quien Anticorrupción solicitapor sus actividades en la primera etapa de la trama 'Gürtel' (1999-2005), ha alegado que no quería ni podía hacerlo porque se carece de autorización para ello por parte de las autoridades del país helvético., ha señalado el exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por este caso. La afirmación ha sido contestada de forma tajante por el presidente de la Sala, Ángel Hurtado, que le ha recordado que tiene derecho a no responder preguntas, si bien las valoraciones jurídicas son cosa del tribunal.López Viejo se ha limitado a responder que todo lo referido con estas cuentasante el juez Pablo Ruz durante la instrucción del caso.Según los informes policiales obrantes en la causa, López Viejo y su esposa llegaron a ingresaren el banco suizo Mirabaud en el año 2002. En concreto, dispuso de una cuenta en la oficina de Mirabaud & Cie en Ginebra en la que estaban autorizados su mujer, Teresa Gabarra, Arturo Fassana (presunto testaferro de los líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo) y Bertrand y Marcel Hagger.El depósito, que estaba dividido en tres subcuentas con las que López Viejo operaba en euros, francos suizos y libras esterlinas, se nutría siempre de "aportaciones realizadas directamente en caja" que el titular justificaba por su actividad profesional como abogado y su participación en una serie de establecimientos hosteleros. Desde la cuenta en euros López Viejo realizó la contratación de, respectivamente.

Talante chulesco en la sala

López Viejo ha mostrado un talante chulesco para con la representante de la Fiscalía al inicio de su declaración. Entre otras cosas,para poder responder adecuadamente.También le ha reprochado que en su escrito de acusación se describa que la contratación de servicios por parte de los funcionarios se haga de "una manera libre y aleatoria" y de emplear "eufemismos" para evitar decir "concurso público". "Los procesos de contratación están garantizados", ha añadido.

El "aseo" de Madrid es "prioritario"

Sobre la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria de la zona 3 de Madrid a la entidad SUFI en 2002, López Viejo ha explicado que desde el año 1999 el "aseo de la ciudad" se convirtió en algo "prioritario".Ha continuado diciendo que gracias al "buen trabajo de los funcionarios, técnicos y operarios" del Ayuntamiento de Madrid se logró que la capital de España se convirtiese en una "referencia a nivel nacional" e internacional" en esta materia."Nos fuimos de la corporación municipal no solo con el buen sentimiento de los ciudadanos sino con un reconocimiento internacional", ha añadido. El escrito de acusación del Ministerio Público indica que este contrato supuso un incremento del precio de entre un 42 y 48 por ciento con respecto a los precios vigentes en ese año.Preguntado por esto, el que fue viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha dicho que si la fiscal dice que es un 42 por ciento "sería así", pero que le "parece poco" y ha indicado que las cláusulas que aparecen en dicho contrato son "muy antiguas y muy habituales" que se establecieron en la "época" del entonces alcalde Enrique Tierno Galván.Asimismo, el escrito de acusación afirma que el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid percibió, al menos, una comisión de 682.197,99 euros por facilitar esta adjudicación, a lo que ha contestado rotundamente que el 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, "jamás" intervino en este procedimiento y que no ha percibido "ni un solo euro" de éste.RELACIÓN CON CORREASobre su relación con el líder de la trama, Francisco Correa, el también exconcejal de Madrid ha repetido varias veces que no ha tenido "ni una relación estrecha ni personal ni profesional" --"la relación personal ha sido igual a cero", ha dicho también--con Correa.No obstante, ha asegurado que sabía "perfectamente", al igual que todas las personas relacionadas con la organización de actos del PP, quién era este empresario porque no sólo organizaba los eventos del partido, si no que "llevaba la imagen del presidente del Gobierno", por entonces José María Aznar.