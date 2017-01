Investigan la muerte del bebé de una menor que dio a luz en su vivienda 

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte del bebé de una menor de 16 años que dio a luz en su casa familiar de Pilar de la Horadada (Alicante), al parecer sin recibir asistencia facultativa, según han confirmado fuentes próximas al caso.



Losde la joven, de, avisaron el domingo por la tarde a las autoridades que habían encontrado muerto al bebé ese mismo día en la casa.Aseguraron también que no sabían que su hija estaba embarazada y que el alumbramiento se había producido tres días antes del fallecimiento de la criatura sin ayuda médica.Tras ser alertada de este hecho,se personó en el domicilio y se encargó de las diligencias, tras confirmarse la muerte del bebé.El levantamiento del cadáver se llevó a cabo a primera hora de la noche de ayer ypara ser sometida a una exploración médica, aunque por el momento no ha trascendido su estado de salud.Las mismas fuentes no han precisado si se han producido detenciones o no en relación con este asunto.