Es un charrán y no una gaviota

Según ha explicado en declaraciones a Rac1, ha dicho que es importante dejar claro que e--golondrina de mar-- para que no se relacione el partido con la corrupción, porque las gaviotas"En contraposición, el charrán vuela alto y no es carroñera", ha destacado Martínez, que ha rememorado que, comoen aquella época y publicista, decidió enviar una idea de logotipo para contribuir a la fundación del partido hace 28 años.Ha destacado que"El mejor pago de esto es ver durante las campañas, en vallas, banderolas y por toda la ciudad, una imagen que has diseñado tú.Se inspiró en "una idea basada en algo que representaba la libertad, que era un pájaro volando con las alas desplegadas, en contraposición al puño cerrado u otras imágenes típicas de la izquierda".Su dibujo inicial proponía un charrán con las alas separadas del cuerpo y, según ha explicado, el entonces líder del partido, Manuel Fraga, le pidió que las uniera para que no se dijera que el PP nacía "tocado del ala".