El consejero de Melilla denunciado por maltrato asegura que no dimite

El consejero de Seguridad Ciudadana de Melilla, Isidoro González, ha asegurado este jueves que no dimite pese a la insistencia de la oposición en que deje el cargo, mientras el juzgado que tramita una denuncia por violencia machista contra él no aprecia irregularidad en que entrara en el domicilio conyugal.



Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del que depende Melilla, han informado de que, en el que residen la mujer y el hijo de ambos.El, comunicó el pasado 31 de diciembre al juzgado quecon una máquina cortadoraEstas fuentes han indicado que, que lleva este tipo de casos,a uno u otro de los cónyuges.Asimismo,que le obligue a respetar una distancia con su esposa, por lo que enen la actuación del denunciado.Por su parte, el abogado de la mujer, Antonio Zapata, ha declarado que comunicó este hecho "chocante" para que sea la jueza la que lo califique dentro "del proceso penal por maltrato habitual" derivado de la denuncia. Zapata ha apuntado que al margen de si en el juzgado se considera o no delictiva, la manera de entrar en la casa "demuestra la forma de actuar y la personalidad" del denunciado., en una rueda de prensa acompañado por miembros del Gobierno de la ciudad, del Partido Popular. González ha afirmado que no se imaginaba "el revuelo que se ha montado", tras difundirse en redes sociales imágenes grabadas desde un edificio cercano cuando accedía a la vivienda.Al respecto,aunque la oposición "trata de hacer daño inventando posibles delitos" para perjudicarle a él y al resto de su Gobierno.", ha concluido González, quien ha comentado que intenta iniciar con su esposa un proceso de separación de mutuo acuerdo.Por su parte,, principal partido en la oposición,, sino predicar y practicar las buenas formas".El, ha argumentado que "no se trata de un juicio paralelo" al proceso judicial, "sino de".El PSOE ha señalado "sin cuestionar la presunción de inocencia de nadie,".El presidente de la ciudad, el popular Juan José Imbroda, confirmó en su cargo al consejero cuando se conoció la denuncia en octubre, al no haber decretado medidas contra el denunciado ni la Policía ni la jueza.