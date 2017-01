Un colaborador de Aguirre llevará al congreso del PP el debate sobre las incompatibilidades y la limitación de mandatos

El portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha avanzado que, aparte de su tradicional enmienda defendiendo las primarias, llevará al congreso del Partido Popular enmiendas para limitar mandatos y avanzar en la separación de funciones entre el Gobierno y el partido.



Un político, un cargo

En cuanto aporque "". Así, ha dicho que es "importante que solo se tenga un cargo y no varios", si bien ha subrayado que él no va "contra nadie" sino queEn este sentido, ha anticipado que. "A lo mejor que la cabeza sea presidente del partido y del Gobierno no está mal, pero por debajo debe visualizarse mucho más y fortalecer el principio de separación de poderes", ha indicado.De hecho,, ya que en muchos casos puede prevenir problemas. Como ejemplo de ello ha puesto lo que ya les ocurrió con el 'caso Gürtel' argumentando que cuando a un alcalde se le da el "todo el poder" tanto el institucional como el del partido "la corrupción es más fácil que ocurra". "Esa reflexión tenemos que hacerla", ha abundado.

Defiende limitar mandatos: "Aznar lo hizo"

Además, Henríquez de Luna" y ve "positivo" que pueda fijarse en dos legislaturas. De hecho, ha recordado que el expresidente José María Aznar "lo hizo" en su momento.Sin embargo, la ponencia de Estatutos ha dejado intacto el capítulo relativo a las incompatibilidades y no ha entrado a regular la limitación de mandatos, pese a que el pacto de investidura que sellaron con Ciudadanos (C's) a finales de agosto fija un plazo de ocho años para el presidente del Gobierno. Sin embargo, el partido naranja ha dicho este martes que si Rajoy opta finalmente a un tercer mandato no estaría incumpliendo ese pacto.

Enmendará el sistema de doble vuelta

Henríquez de Luna, que, considera un avance el sistema de doble vuelta para elegir al presidente del partido nacional, regional y provincial pero lo ve "insuficiente".Por eso, ha señalado quey defender que si para la primera vuelta vale el voto de todos los afiliados, en la segunda vuelta también puedan votar todos ellos y no solo los compromisarios. "", ha enfatizado, para poner en valor la tesis de "un militante, un voto".Henrínquez de Luna ha defendido lay ha criticado que se intente crear una "ceremonia de la confusión" asegurando que eso es de un "partido asambleario". "Que voten los militantes no tiene nada que ver con un partido asambleario. El poder lo tienen que tener los militantes", ha proclamado.De hecho, el también presidente del PP en el distrito de Salamanca ha indicado que si algo ha demostrado la elección de compromisarios para el congreso de febrero (2.565 son electos mientras que 513 son natos al ser parlamentarios y altos cargos del partido) es que "al final el congreso del PP será una congreso de cuadros y dirigentes del partido".

"Las primarias no dividen si se hacen bien"

Además,que las primarias se han aplicado en el PP y ha puesto como ejemplo, en el que ganó el primero pero "integró al perdedor"."Las primariassino que son procesos que legitiman mucho al ganador y si hay generosidad se produce integración en torno al ganador", ha recalcado, para subrayar que "la unidad del partido es muy importante".