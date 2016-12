"Arrepentido", así se siente el empresario acusado por Teresa Rodríguez

El empresario y vocal de la Cámara de Comercia de Sevilla, Manuel Muñoz Medina, ha admitido los hechos relatados por la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y ha dicho sentirse "muy afectado" y "arrepentido" por lo que considera "una broma de mal gusto".



Según el relato deMuñoz Medina, que no niega los hechos, sí", enmarcando lo sucedido en el contexto de "una broma" por la quetanto a la propia Teresa Rodríguez como aAl respecto,, definiéndose como "un empresario que adora su profesión" y que consideraba que el día de los hechos "era de tomar una copa con los amigos, estar tranquilos, pensar en el año que viene, en mil cosas... no pensé que esto se iba a llevar a este nivel".El empresario, que ha insistido en numerosas ocasiones en sus disculpas, ha afirmado taxativamente que "no ha existido nada más, en absoluto se trataba de una muestra de acoso o de machismo". "", ha dicho."No es mi forma. Soy un empresario impecable en todos los sentidos, pensaba que iba a seguir la broma, pero ella lo ha interpretado así y lleva razón: le pido disculpas mil veces, no puedo decir otra cosa, y", ha apostillado.