La prohibición de cortar la luz a los más vulnerables se definirá en tres meses

El Gobierno y el PSOE han firmado este miércoles un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares "extremadamente vulnerables", aunque esta medida será definida en un plazo de tres meses, durante su desarrollo reglamentario.



El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha señalado que el Real Decreto Ley define además la nueva financiación del bono social eléctrico, que será al 100 % por parte de las empresas comercializadoras y ha puntualizado que, ha añadido, al tiempo que ha subrayado que durante el desarrollo del reglamento se estudiará que el bono social esté ligado a la rentas y a los ingresos y pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por consumidores "extremadamente vulnerables".En este sentido, ha añadido que a lo largo de tres meses, una vez convalidado ya el decreto ley, se definirán mediante normas lasy se establecerá que unaprocedentes de hogares pobres seande los ayuntamientos y de las comunidades autónomas.En este sentido, Nadal ha confiado en lapara que puedan duplicar sus recursos frente a las facturas no pagadas y para que se alcance un acuerdo cuanto antes.Sin embargo, ha recordado que el Decreto Ley debe recibir diferentes informes procedentes de la CNMC y de Bruselas. El real decreto también incluye una comparativa para que el consumidor pueday así mejorar las prácticas de estas compañías.El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que se trata de una reforma estructural importante y deTambién ha pedido a Ciudadanos y al resto de fuerzas políticas que lo apoyen durante su convalidación en el Congreso ya que no es un acuerdo cerrado para nadie.de la Ley eléctrica mediante la introducción del artículo 42.J que será debatido durante la próxima Conferencia de Presidentes. "Cuando nos llamó el Gobierno acudimos y ofrecimos un texto articulado. Lo presentamos inmediatamente y el Gobierno fue accesible a esta propuesta desde el primer momento", ha dicho Hernando, que ha criticado que Podemos no haya hecho lo mismo.ha aseverado. En este sentido, el ministro de Energía ha lamentado que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no haya hecho aportaciones con rango de Ley.No obstante, ha deseado que el resto de fuerzas políticas "se sumen a ello" y ha argumentado el Decreto Ley ante la necesidad de que fuera aprobado antes del 31 de diciembre y diera garantíatras la sentencia del Tribunal Tribunal Supremo que había declarado inaplicable su régimen de financiación.Nadal ha recordado que actualmente existen 2,6 millones de hogares (7 millones de personas) que calificadas como vulnerables y que reciben el bono social, y un porcentaje menor calificado de "extremadamente vulnerable" y que es atendido por los servicios sociales.