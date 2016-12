Podemos cierra su consulta pendiente del pulso entre Iglesias y Errejón

Más de 85.000 personas han participado ya en la consulta para decidir el sistema de votación en la próxima Asamblea Ciudadana de Podemos, que servirá también para medir la fuerza entre la militancia de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, quienes hoy además han dado señales de que van a llevar su pulso mucho más lejos.



La consulta a los militantes -que concluye hoy, sólo decidirá las normas y el sistema de votación de lapero los resultados -que se conocerán el miércoles- servirán también para calibrar el apoyo que tienen los dos principales dirigentes de Podemos entre su militancia.De hecho, ya desde hoyy el líder de Podemos, lo tiene claro: si su propuesta política no resulta la vencedora anticipa que "por coherencia" no podrá seguir al frente del partido."Si el documento de estrategia política más importante que presenta mi equipo y mi proyecto sale derrotado,", ha advertido.Iglesias niega, como aseguran algunos '', que esto sea plantear la votación en términos de "", y niega también que su aviso sea un "", algo por lo que se le ha preguntado hoy insistentemente al número dos,Y esta vez,ha sido tambiénde que está dispuesto a defender sus ideas y su proyecto para el partido y a asumir "todas las consecuencias"."Sé que desdeCreo que eso no es verdad", ha dicho: "Si alguien ha pensado que eso debe, eso es ajeno a la cultura de Podemos, peroque vengan", ha enfatizado.El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, que cree que ha llegado el momento de adoptarha explicado que poner sus ideas encima de la mesa es su forma de expresaren este proceso, en el que nadie cuestiona que Iglesias debe seguir siendo el secretario general.ha añadido Errejón, que en la propuesta que votan los inscritos plantea separar el debate político de la votación de las listas, justo lo contrario de lo que quiere Iglesias, quien ve fundamental que las ideas se asocien a las personas que las defienden.Desde el sector de Errejón, la diputada"El miedo o chantaje de que si no gano, me voy, no es justo", ha dicho Sánchez en una entrevista en TVE, en la que ha calificado como"Quien está diciendo que si no gano todo lo que propongo, me voy, ¿va a echar a Errejón?", se ha preguntado."Que todos ganemos no quiere decir sacar a la gente de sus puestos de responsabilidad, como en Madrid", ha advertido.Palabras a las que ha respondido Iglesias, quien ha afirmado quey ha apelado a lograr que el "espectáculo" de "palabras gruesas" e "insultos" no formen parte de la lógica política.Iglesias dice que quierepero también con los 'anticapitalistas', que a la consulta que concluye hoy concurren con una propuesta que plantea separar el debate de losde los modelos políticos y las candidaturas, pero que estos dos últimos puntos vayan asociados.En esto coinciden con Iglesias, aunque en otros aspectos organizativos están más cerca de los 'errejonistas', por lo que aunque gane la propuesta que el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha diseñado para el sector 'oficialista', el reparto de votos será también una señal del difícil equilibrio con el que tendrá que afrontar Iglesias la asamblea de Vistalegre II.