Los familiares de los tripulantes del 'ARA San Juan' marchan para pedir respuestas a Macri

En la marcha, encabezada por madres y esposas de los tripulantes, han participado cerca de un centenar de personas que han pedido además a las autoridades que continúen las tareas de búsqueda.

Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, ha manifestado que "si ellos (las autoridades) se los llevaron, ellos los tienen que traer", según ha informado el diario argentino 'La Nación'.

"El señor presidente tiene que escuchar y ver el dolor que tenemos los familiares y debe venir para acá", ha dicho, agregando que los familiares siguen esperando el mensaje que Macri iba a hacer durante el fin de semana.

La marcha ha tenido lugar horas después de que la Armada informara de que está investigando un "contacto metálico" de un objeto que podría ser el 'ARA San Juan' y que está localizado a 950 metros de profundidad. Este es uno de los seis indicios detectados la semana pasada y tres de ellos han sido ya descartados.

"El 'ARA Islas Malvinas' se trasladó durante la madrugada a otro punto, un punto que estaba a 950 metros, que había sido detectado por el 'ARA Cabo de Hornos'", tal y como ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la Armada, Enrique Balbi.

Se trata de "un contacto metálico" que fue corroborado por el buque 'Skandi Patagonia'. Este lunes se intentará determinar si se trata del submarino desaparecido en el Atlántico Sur hace 18 días con 44 tripulantes a bordo.

El jueves pasado la Armada informó, tras 15 días de búsqueda, que dio por terminada la fase de rescate y que ya no se buscan sobrevivientes. "No ha sido posible localizar el submarino y no habrá salvamento de personas", dijo Balbi.

El anuncio generó angustia y disconformidad entre los familiares de los tripulantes, que en su mayoría aguardan en la base naval de Mar del Plata con la esperanza de recibir una buena noticia.

La última comunicación con el ARA San Juan fue durante la mañana del miércoles 15 de noviembre, mientras navegaba en el golfo de San Jorge rumbo a Mar del Plata.