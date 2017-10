Investigadores cubanos aseguran que la teoría sobre un ataque acústico en la Embajada de EE. UU. es "ciencia ficción"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó al Gobierno cubano de los "incidentes" sufridos por al menos 24 diplomáticos del personal estadounidense en la capital de Cuba, unos sucesos que se han saldado con la expulsión de una quincena de diplomáticos del personal cubano en Washington.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado que las expulsiones no están justificadas y ha acusado a Washington de no cooperar lo suficiente. El Gobierno ha dispuesto a unos 2.000 expertos, desde criminólogos hasta matemáticos, para investigar los incidentes.

A pesar de que las investigaciones no han finalizado, las autoridades cubanas han afirmado que hasta el momento no se han obtenido pruebas que sostengan las acusaciones realizadas por Estados Unidos, cuyos diplomáticos han presentado pérdidas de audición, mareos, fatigas y problemas cognitivos tras trabajar en la Embajada en La Habana.

"Nuestra principal preocupación en este momento es que esas acusaciones hechas por el Gobierno de Estados Unidos sean calumnias", ha aseverado el coronel Ramiro Ramírez, que se encuentra al frente de la seguridad de los diplomáticos en la isla.

"Es imposible. Estamos hablando de ciencia ficción", ha aseverado José Alazo, un experto que forma parte de la investigación del Ministerio del Interior. "Desde un punto de vista técnico, ese argumento es insostenible", ha añadido.

Los investigadores han explicado que Estados Unidos -que retiró a la mitad de su personal diplomático en la isla- no ha permitido contactar con las personas afectadas ni acceder a las viviendas en las que sufrieron tales ataques. Asimismo, han analizado 14 grabaciones, pero han concluido que estas no contienen ningún elemento potencialmente dañino. "No tenemos pruebas de que estos incidentes existan ni hemos podido probar que los sonidos que hemos analizado sean dañinos para la salud del ser humano", ha manifestado el investigador Roberto Hernández.