La Casa Blanca asegura que Trump no se plantea dar indultos por la trama rusa

La Casa Blanca aseguró este domingo que el presidente de EE.UU., Donald Trump , no está considerando indultar a sus asesores, su familia o a sí mismo en respuesta a las investigaciones sobre la trama rusa, un día después de que el mandatario defendiera su "absoluto" poder de perdón presidencial .

El nuevo director de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y un abogado personal de Trump Jay Sekulow, se refirieron al tema en sendas entrevistas televisivas.

"El presidente no está pensando en perdonar a nadie", dijo Scaramucci en una entrevista con la cadena CNN.

No obstante, en otra entrevista en Fox News, Scaramucci reconoció que la semana pasada habló con Trump del tema del perdón presidencial. "Estuve en el Despacho Oval con el presidente la semana pasada, y hablamos sobre eso. Él lo sacó a relucir, pero dijo que él mismo no necesitará un perdón" por temas relacionados con Rusia, agregó el nuevo director de comunicación.

Sekulow, por su parte, aseguró este domingo que no ha tenido ninguna "conversación con el presidente sobre los perdones presidenciales".

"No hemos conversado sobre perdones y los perdones no están sobre la mesa" en respuesta a la investigación sobre posibles lazos entre la campaña de Trump y Rusia, afirmó Sekulow a la cadena ABC News.

Trump aseguró este sábado, en un tuit, que "el presidente de EE.UU. tiene el poder absoluto de perdonar" crímenes federales, aunque subrayó que, por ahora, el único delito relacionado con Rusia son las "filtraciones" de los medios de comunicación sobre el tema.

Lo hizo dos días después de que el diario The Washington Post publicara que Trump ha pedido información a su equipo sobre su poder ejecutivo para indultar a sus asesores, a sus familiares e incluso a sí mismo, y que sus abogados estaban evaluando hasta dónde llega esa potestad.

Los presidentes de Estados Unidos tienen la autoridad de indultar a otros por delitos federales, pero no está claro si pueden perdonarse a sí mismos, una posibilidad que no está prohibida explícitamente en la Constitución estadounidense.

El abogado de Trump dijo este domingo que no tiene claro si el presidente tiene esa autoridad, y que "es algo que nunca se ha esclarecido porque nunca ha ocurrido" en la historia de Estados Unidos.

"Desde una perspectiva constitucional o legal no puede descartarse (esa posibilidad)", opinó Sekulow, pero consideró que un intento de hacerlo acabaría seguramente en el Tribunal Supremo para determinar su constitucionalidad.

"Lo que puedo decir es que en el equipo legal (de Trump) no estamos investigando ese tema, porque la cuestión de los perdones no está sobre la mesa, no hay nada por lo que perdonar", zanjó.