Trump admite que no tiene cintas de conversaciones con Comey

El presidente de EEUU, Donald Trump, zanjó este jueves un misterio que él mismo había creado al admitir que no tiene cintas ni grabó sus conversaciones con el exdirector del FBI James Comey, sin descartar que existan esas grabaciones, y expresó dudas sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

"Con toda la vigilancia electrónica, interceptaciones, desenmascaramiento y filtración ilegal de información recientemente reportados, no tengo ni idea de si hay 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero yo no hice, y no tengo, ningún tipo de grabaciones", declaró Trump en su cuenta de Twitter.

Varios comités del Congreso estadounidense habían solicitado que, si existen cintas o grabaciones de las conversaciones entre Trump y Comey, fueran entregadas antes de este viernes, 23 de junio, para que puedan formar parte de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en los comicios de noviembre.