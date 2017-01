Trump alaba el 'brexit' y anticipa que otros países saldrán de UE

En una entrevista con el exministro de Justiciapara el periódico británico', Trump habló de varios temas internacionales, pero resaltó la decisión tomada por el Reino Unido de salir de la UE, que calificó de"Los países quieren su propia identidad y el Reino Unido quería su propia identidad. Pero yo creo esto, si no se hubieran forzado a recibir todos los refugiados, tantos, con todos los problemas que ello implica,ijo."Creo que. Creo que mantenerlos unidos no será tan fácil como mucha gente piensa. Y pienso esto. Si los refugiados siguen entrando en diferentes partes de Europa... creo queopinó el presidente electo de EE.UU.El político republicano, que tiene importantes intereses empresariales en el Reino Unido, afirmó que en junio estaba en un campo de golf en Escocia y "predije" que el 'brexit' iba a ganar.dijo Trump en esta entrevista conjunta con el periódico alemán 'Bild'.Preguntado por Gove sobre un posible acuerdo comercial con el Reino Unido a raíz del 'brexit', Trump contestó:"Vamos a trabajar muy duro para tenerlo rápidamente y hacerlo bien. Bueno para las dos partes. Voy a reunirme con ()", explicó Trump a Grove, quien fue el político que hizo una fuerte campaña a favor de la salida británica del bloque europeo.El presidente electo explicó que la primera ministra británica, Theresa May, solicitó una reunión con él y que ésta tendrá lugarLa explicación de Trump contrasta con la del todavía presidente de EE.UU.,que había dicho antes del plebiscito de junio que el Reino Unido estaría al final de la fila para negociar un acuerdo comercial con su país si se concretaba el 'brexit'.El presidente electo habló sobre las futuras negociaciones con el Reino Unido antes de que la primera ministra británica, Theresa May, pronuncie mañana un importante discurso sobre sus planes de negociación con Bruselas para la retirada de su país del bloque.Según la prensa británica, May explicará sus opciones en un discurso en el palacete de Lancaster House, enLa "premier" ha prometido que activará el artículo 50 deque inicia un proceso de negociación de dos años para la retirada de un país comunitario, para finales del próximo marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque en la primavera de 2019.