La policía alemana, altamente alarmada por si el atacante de Berlín sigue libre

El, se ha referido a las dudas que aún persisten sobre si elque el lunes causó la, así como a la ausencia de la pistola empleada para matar al conductor del camión, un. "No sabemos si se trata tan sólo de un solo atacante, por lo que estamos altamente alarmados", ha afirmado Münch, que ha asegurado que las fuerzas de seguridad tratan con la mayor diligencia de identificar a los sospechosos delEn esta misma comparecencia, el, ha avanzado que todos los indicios apuntan a que el "atentado con trasfondo terrorista" fuedel que, probablemente, no forma parte el único detenido. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que, según los testigos,, pero aún se desconoce "si detrás hay más personas", si se trata de un grupo y si el autor del ataque "fue dirigido e instruido desde fuera".En tanto, el, ha indicado que "no necesariamente tienen que haber actuado varias personas", ya que desde el punto de vista logístico, el ataque no fue complicado. Frank también ha señalado que "que arrolló a los visitantes de un céntrico mercadillo navideño ni pertenezca al grupo de autores.Poco después del ataque un joven de origen paquistaní fue detenido a unos dos kilómetros del mercadillo debido a la llamada de un ciudadano que vio huir a alguien sospechoso de esa zona y por ello advirtió a la policía. Según medios alemanes, el detenido tiene 23 años, era conocido de las fuerzas de seguridad por una serie de pequeños delitos, había llegado a Alemania el 31 de diciembre de 2015 y había solicitado asilo. Desde el primer momento, el joven rechazó tener ninguna relación con el ataque al mercadillo.