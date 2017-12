Cinco consejos para conseguir un hogar eficiente

Según el décimo 'Índice de Eficiencia Energética en el Hogar' de Gas Natural Fenosa, las casas de los españoles tienen un potencial de ahorro del 27, 4%. Esta cifra podría alcanzarse si se incorporan diariamente unos sencillos hábitos en casa.

Las claves para ahorrar en la factura y ser más eficiente

1. Aislar bien la casa. Actualmente, el mercado ofrece una larga lista de materiales aislantes, como por ejemplo la fibra de vidrio o la lana mineral estos permiten preservar el calor de casa y contribuir a un desarrollo sostenible del planeta. Aunque hay gestos más sencillos para lograrlo, por ejemplo revisando las instalaciones de la vivienda. Por ese motivo, las ventanas y persianas deben estar bien instaladas y cuenten con doble cristal. Para que no se produzcan fugas y bajen las temperaturas del interior.

2. Iluminación. Hay que tener en cuenta que durante los meses de otoño e invierno las horas de luz disminuyen. Por ello, hay que aprovechar la luz natural y no encender la luces en caso de que sea necesario. Y, por supuesto, acordarse de apagarla cuando no se utilicen. Otra forma de ahorrar es mediante la instalación de bombillas de bajo consumo, que adquirieren intensidad de forma gradual.

3. Hacer el mantenimiento del sistema de calefacción. Sobre todo si se trata de una caldera antigua, pues en ese caso también es conveniente invertir en una nueva. En cuanto a los radiadores, se recomienda purgar el aire que se queda atrapado, al menos, una vez al año o de lo contrario, se dificulta la transmisión de calor.

4. Vigilar los hábitos de consumo. Es importante concienciarse usar los recursos de forma responsable, por ejemplo, no utilizar demasiado el agua caliente o no encender la lavadora hasta que no esté la carga llena. Además, es conveniente invertir en electrodomésticos eficientes que permiten una ahorro de energía a la vez que el gasto económico es menor.

5. Hacer un uso responsable de la calefacción. Manteniendo la temperatura ambiente, sin embargo, es recomendable apagarla cuando no haya nadie en casa o por la noche. Asimismo, es fundamental que los radiadores no estén tapados, pues se dificulta la transmisión de calor.

