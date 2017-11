La triple corona de Mario Gajón

Todo campeonato en el que ha participado este año subido a su quad, lo ha ganado. El piloto Mario Gajón exhibe una sonrisa de satisfacción. Ha ganado con la KTM el Campeonato de Cataluña de quad-resistencia (categoría Q2), cuya última prueba se celebró el pasado fin de semana en la localidad de Bascara (Gerona); el de Cataluña de cross-country (Q2) celebrado en Rancho Canudas (Barcelona); y el Regional de cross-country.

"No puedo quejarme, ha sido una buena temporada", reconoce el especialista de Cuarte de Huerva, que cierra un año "bueno". Porque podría haber sido redondo si hubiera llegado el triunfo en la Baja Aragón de este año, su prueba fetiche que ha ganado en 2013, 2014 y 2015. Pero el aragonés se tuvo que conformar, en su octava participación en el mejor raid del continente, con el segundo puesto absoluto de la prueba que puntuaba para la Copa del Mundo de Bajas. "Llevaba dos años desconectado de los rally raids, corriendo en circuitos pruebas de resistencia y no me había ido mal. Tenía muchas ganas de correr la Baja e iba bien encaminado para ganarla. Pero, al final, un pinchazo me dejó sin la gloria", recuerda el piloto del Newcar Zaragoza Team, que ya mira a 2018. "A ver si conseguimos patrocinios para poder abordar una competición de nivel", solicita Gajón.