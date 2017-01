Una mano única

Carlota Albás Lascorz posee una zurda poderosa. Recibe la pelota, que se estrella de forma violenta contra su mano. Adelanta la pierna y traza un arco con su brazo. La bola sale disparada hacia la pared del frontón. Setenta y cinco gramos de madera, goma, lana e hilo de algodón. "Es un sonido precioso, una gozada", describe Albás II, nombre asociado a una disciplina invisible. Su mano es única. Solo ella practica en Aragón, a nivel competitivo, la pelota vasca, un deporte que en los años 70, 80 y 90 animaba los frontones, como el del Stadium Venecia. Allí creció admirando a los pelotaris de la casa, estudiando los botes, los materiales que dan forma a la bola, a estudiar los ángulos, a acariciar la piedra. Solo Carlota Albás, de 38 años, forma parte del selecto grupo de 75 mujeres que dan cuerpo a la novedosa Emakume Master Cup, competición de mano parejas que se desarrolla durante este mes y en febrero por distintos frontones del país. La final se celebrará en Amorebieta (Guipúzcoa) el 5 de marzo.



"Me enteré por los medios de comunicación", cuenta aún sorprendida. "Tenemos un grupo de Whatsapp de mano femenina y una de las organizadoras encontró mi nombre y mis datos y me apuntó sin que lo supiera. SIncluso viene una pelotari cubana (Dayneris del Val) y se espera la presencia de una mexicana (Daniela Vargas)", explica.Su presencia en la Emakume Master Cup pone el broche a un trabajo concienzudo y en el anonimato, el que"Hay quien piensa que una mujer no sabe jugar a mano.critica Carlota Albás. El número de licencias no da para alegrías:"Parece una ridiculez, pero es un vuelco muy importante. Es necesario que se vayan rompiendo barreras, que haya más luz, y que se cuide la cantera para que dé sus frutos". En el Venecia, la Escuela da sus primeros brotes: Leyre Pérez (benjamín) y Sofia Maijo (prebenjamín), Sandra Melgosa (frontenis Helios)… "Necesitan tener referentes para que sigan", añade la zaguera.Cuando Carlota mira a las niñas, no puede evitar recordar sus inicios, ligados a laconocido como ‘El Zurdo’ o ‘El Albas’, pero sin acento. Estuvo en activo de 1973 a 1994.y jugaba el Nacional Interclubes de División de Honor, Primera… Yo nací un 21 de mayo de 1978, domingo, y cinco días después mi padre ya me llevó al frontón", recuerda. Y continúa el relato: "Mi madre, Ana María Lascorz fue jugadora de fútbol femenino en el Rodel, que entonces era el único en la ciudad que estaba en la élite. Después conoció a mi padre cuando dejó el balón y se animó a la pelota, siendo una de las primeras mujeres en la modalidad de raqueta. Estaba cantado que mi vida iba a estar pegada a un frontón".Las pelotas duras no le hacían daño a la pequeña Carlota. Las famosas Cipri, que pesaban 107 gramos.evoca. José Luis Torres puso en marcha la escuela de herramienta, y Carlota guardó su material más preciado y agarró la pala junto con su amiga Isabel Torres, hija de José Luis. "Nos enfrentábamos a paleta cuero contras chicos. Ellos tenían la cancha subvencionada; a nosotras nos ayudaban Cristina Escolano, Pili Otermin, Estrella y mi madre. Ellas eran más mayores, pero entrenaban con nosotras", señala la pelotari, que después jugó durante cuatro años (1993-96) con Isabel los campeonatos de Aragón de frontenis olímpico, llevándose los títulos.Los estudios (Relaciones Laborales) y el trabajo no sacaron a Carlota Albás de su entorno más intimo y de la raqueta, modalidad más impresionante, rápida y compleja, con un juego repleto de efectos. Pero la zaragozana sentía un gusanillo en esa zurda que rompía desde la zaga.y recuperar el ritual. Proteger la mano con mimo: preparar los esparadapos, un poco de resina, los adhesivos, el taco…Su pareja, la vizcaína Maricar Larrabetzu. "Salí a jugar con el dedo corazón fastidiado. Pero ni sentía el dolor. ¡Nos quedamos! A partir de ahí, ha sido la locura", cuenta la protagonista, que esentidad que también le ha puesto al frente del Colegio de Jueces.: Torneo Noveno Centenario en Santo Domingo, Premio San Fermín en el Labrit de Pamplona, partidos en Soria y Navarra, el festival del Pilar en el Venecia en fiestas…Y 2017 le ha traído la guinda: la Emakume Master Cup. Y vuelta a gozar, esa sensación que experimenta el pelotari cuando empalma la pelota con facilidad y soltura.