Pedro Delgado: "No hay que utilizar auriculares sobre la bicicleta"

El exciclista profesional Pedro Delgado, ganador de un Tour de Francia, ha advertido este domingo a los aficionados que salen a montar en bici por las carreteras o calles que no utilicen auriculares "porque puede resultar peligroso".



En declaraciones a los periodistas tras disputar la popularpara bicicletas sin cadena, ha explicado que "no se deben llevar auriculares porque el oído es fundamental para la seguridad del ciclista"."Enseguida oyes los coches detrás o al lado yaunque no los veas con los ojos, pero es el oído quien te avisa", ha reflexionado.Para Delgado, "estamos en un mundo queAdemás, a quien practica este deporte a nivel urbano o deportivo le ha aconsejandoEl popularha atraído la atención de cientos de aficionados que le han aclamado durante su participación en la prueba, aunque no ha logrado clasificarse.Entre autógrafos,y, algo raro en él, ha llegado con media hora de antelación al inicio de la prueba. que cumple la 81 edición.En broma ha dicho quey se ha mostrado satisfecho del resultado de la carrera, organizada por el Club 53x13, con un centenar de inscritos, porque el tiempo ha respetado, a pesar de la niebla.Delgado ha culpado a su hermana,y le ha dicho que era a las once de la mañana, cuando en realidad era a las once y media.Después de destacarha justificado su mala posición diciendo que en esa media hora ha perdido tono muscular porque se ha quedado frío.