"¿La lesión de Febas? La evidencia es la evidencia. Somos los que más faltas recibimos"

Natxo González levantó la mano en la mañana de este jueves para pedir, con suma elegancia, mayor atención de los árbitros al juego de toque y combinación que pretende hacer el Real Zaragoza y que, por lo visto en la primeras 4 jornadas de liga, parece un pecado en la actual Segunda División española. El equipo zaragocista es el que más faltas recibe de los 22 componentes de la categoría y dos de sus futbolistas, Borja Iglesias y Febas , a título individual, los más castigados por las entradas y derribos de los contrarios. Datos objetivos. Pura estadística. Números que no admiten discusión y que, en cualquier caso, reclaman otro tipo de posicionamiento del estamento arbitral respecto del Real Zaragoza por la carga de contenido que acarrean en sí mismos. No es casual lo que está sucediendo en el primer mes de torneo.

Ya el primer día, en Tenerife (18 de agosto, en el estreno liguero), Febas fue castigado con insistencia por el canario Vitolo, que increíblemente no solo no fue expulsado del partido por el árbitro manchego Arcediano Monescillo, sino que acabó la noche sin ver la tarjeta amarilla en el Heliodoro Rodríguez de Santa Cruz. Revisar aquel partido en vídeo hace llevarse las manos a la cabeza pasada una hora de juego por la impunidad con la que actuó el referido Vitolo a la hora de cortar el juego zaragocista.

El rizo del rizo llegó en la pasada jornada en La Romareda, frente al hosco Alcorcón, al que el colegiado gallego Pérez Pallas le pitó 30 faltas en contra (realmente, cometió unas cuantas más, con varias leyes de la ventaja aplicadas que luego no tuvieron tarjeta mostrada como manda el reglamento). El 25 por ciento de ellas fueron sobre el citado Febas, el mejor del Real Zaragoza ese día, sin que ello derivase en ninguna tarjeta roja ni en un gesto de máxima advertencia sobre las constantes interrupciones del fútbol intencionado de los aragoneses frente al destructivo de los madrileños.

Febas ha sentido durante la semana los efectos de la 'paliza' que recibió de los alcorconeros, cuatro de los cuales vieron tarjetas amarillas por sus entradas al joven mediapunta zaragocista. El jugador de Almacellas no pudo entrenarse el miércoles al advertir su musculatura del muslo derecho problemas que anuncian dificultades para que pueda jugar este viernes en Lugo (21.00). En la mañana de hoy jueves, Febas ha pasado por el Hospital Quirón para ser sometido a pruebas radiológicas. No hay una lesión mayor, pero su concurso en el Anxo Carro está en el aire. No ha podido trabajar con el equipo en todo lo que va de esta corta semana.

Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, acometió así esta circunstancia: "¿La lesión de Febas? La evidencia es la evidencia, ¿no?. Somos el equipo que más falta recibe de la categoría, con Febas y Borja Iglesias como jugadores más castigados. Pero hay un árbitro, que es el que tiene que juzgar. Nosotros no podemos hacer nada. No tengo control sobre esa situación. Solo seguir centrados en nuestro fútbol", declaró el técnico zaragocista con mano izquierda, sin emitir un solo epíteto que pueda molestar al corporativismo arbitral que impera en el balompié español desde hace décadas.

Solo queda esperar. El Real Zaragoza tiene la plantilla que tiene y posee una serie de futbolistas cuyas condiciones técnicas derivan en un tipo de fútbol concreto, quizá extraño para muchos otros rivales de la división de plata. Y eso no va a cambiar de aquí a junio. Las variaciones, en relación a los castigos disciplinarios que deriven de las conductas de los adversarios durante cada partido, tendrán que llegar desde los jueces, desde los árbitros. En Lugo, este viernes, habrá una nueva prueba control. Aunque, tal vez, lamentablemente sin Febas en el campo (si no se recupera a tiempo) como consecuencia de los golpes y el castigo al que fue sometido por el Alcorcón hace solo 4 días.