"Es un bache en el camino que no nos desviará de nuestra dirección"

Bache es un pequeño desnivel en el suelo o en el pavimento. También, la disminución o interrupción pasajera en el progreso o desarrollo de algo, especialmente de una actividad. Ayer, Natxo González habló de un bache. La Romareda acabó firme pese a que los patadones de los jugadores del Alcorcón no fueron pocos. Evidentemente, el técnico vitoriano se refería a la interrupción de la racha de su equipo. "La derrota nunca se encaja bien. Vamos a encontrar baches, pero no nos vamos a desviar del camino. Es un bache en el camino que no nos desvía de nuestra dirección", reiteró en su argumentación.

Natxo auditó el partido, subrayando la capacidad de disuasión del rival. "El Alcorcón ha sido muy riguroso defensivamente. Ha concedido muy pocas ocasiones de gol. Nosotros hemos intentado darle ritmo al partido para que ellos no se sintieran cómodos. Ellos se han puesto por delante y en ese ambiente se mueven bien", explicó el técnico del conjunto aragonés.

Para Natxo González, el esfuerzo energético desarrollado en el encuentro copero del pasado miércoles no pasó factura. "No hemos notado el desgaste de la Copa. Si pensara que así podía ser, no habría tomado las decisiones que tomé". Sin duda, fue esencial el rigor mostrado por el Alcorcón, que supo llenar de trampas el prado. Por algo todavía no ha encajado cuando ya se han consumido 360 minutos de Liga. "Ha sido un partido sin continuidad. Era difícil tener el balón. Ha habido mucha espesura. Como podía prever, ha sido un partido muy incómodo. Es un rival que sabe gestionar el partido con faltas y pérdidas de tiempo. Era imposible tener continuidad en el juego. Nos han metido un gol y nos han faltado recursos en ataque. No achaco la derrota a ese gol concreto del 0-1. Ya dije que el Alcorcón es el equipo más compacto y seguro en este momento", subrayó.