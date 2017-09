Íñigo Eguaras se recupera y portará el timón

Eguaras podrá jugar. Ayer entrenó con normalidad en la sesión de trabajo desarrollada a las 19.00. Buena noticia. Incluso muy buena, considerando las palabras articuladas por Natxo González siete horas antes. "Si veo que Íñigo no puede competir, el recurso más claro es Guti. Si Eguaras no puede jugar, la opción es Guti, aseguró Natxo González a mediodía de ayer. Es decir, no solo cabía la posibilidad de que no compareciera mañana Eguaras, sino que el técnico ya manejaba el nombre de su sustituto: el joven Raúl Guti. "Había pensado entrenar hoy –por ayer– por la mañana, pero he preferido por la tarde. Eguaras tenía molestias. Veremos cómo se encuentra por la tarde, aclaró. Afortunadamente, por el tarde el navarro entrenó con normalidad. Si hoy la normalidad no se altera, mañana portará la brújula en La Romareda ante el Alcorcón.