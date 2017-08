"Llevamos la iniciativa, pero nos falta tomar buenas decisiones"

Natxo González, el entrenador del Real Zaragoza, no se mostró excesivamente contrariado por la derrota final en este nuevo amistoso de verano, el penúltimo antes de iniciar la liga.

"No me preocupa. Creo que ha habido muchos minutos buenos. Con mucha iniciativa. Con posibilidades de ponernos por delante. Ellos, en la única ocasión clara del primer tiempo, nos han hecho gol en un desajuste. Tenemos que tratar de temporizar, son problemas de concepto que, en mi opinión, son normales. No se pueden solucionar en poco tiempo", comenzó analizando.

"Hay una falta de estabilidad. Pero me quedo con que hemos hecho muchos minutos buenos. Con el empate a uno, hemos tenido la posibilidad de ponernos por delante en el marcador, con el palo de Papunashvili. Pero ellos han sido más eficaces que nosotros en el área contraria", completó Natxo la descripción de las líneas maestras de lo visto en el Nou Estadi tarraconense.