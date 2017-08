"Hoy sí me voy preocupado, muy decepcionado"

Esta vez sí, Natxo González se mostró serio al término del partido en Pinilla. Lo visto ante el Villarreal B no era para menos. "La conclusión es que estamos trabajando mucho la fiabilidad defensiva y, en este partido, hemos hecho todo lo contrario. Hemos sido un equipo muy vulnerable, con errores muy gruesos. Estoy muy insatisfecho", subrayó de inicio.

El vasco no excusó a nadie. "Hay errores que se pueden achacar al colectivo. Pero hay otros que son individuales, en el cuerpo a cuerpo, en el bote, en la cobertura... difíciles de explicar. Hay situaciones que se pueden trabajar, pero otras no", se quejó con amargura.

"Hoy –por ayer– sí me voy preocupado. Nos hacen gol de cualquier manera. Así es muy difícil. Me voy bastante decepcionado. No esperaba esto en cuanto a consistencia. Pero prefiero que asomen los problemas. Entiendo que la afición se preocupe y esté cavilando", dijo.