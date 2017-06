La portería, un asunto de máxima importancia y responsabilidad para Lalo

La portería del Real Zaragoza quema hace demasiado tiempo. Nadie se instala en ella con seguridad, con continuidad, con solvencia, con garantías. Los guardametas pasan a una velocidad incluso superior a los entrenadores desde hace más de una década... y eso ya es decir mucho. Este verano de 2017, por enésima vez, el Real Zaragoza está moviéndose con intensidad en el duro y caro mercado de porteros en busca de otra apuesta para el puesto de titular. Es una espiral inacabable desde, probablemente, los tiempos de Cedrún (en lo relativo a un largo periodo de constancia) y, posteriormente, en mucha menor medida, de Láinez o César Sánchez. Hasta el internacional Juanmi, que tuvo un año sobresaliente (en el que el Real Zaragoza aspiró a ganar la liga) careció de un ritmo largo y firme de rentabilidad cuando estuvo en Zaragoza.

Esta vez le toca la ardua tarea y la gran responsabilidad a los miembros de la nueva área deportiva, Lalo Arantegui y José Mari Barba. Hace tiempo que intentan hallar un portero que arraigue y convenza en Zaragoza después de una larga serie de fracasos y malas campañas de quienes fueron apuestas de los anteriores responsables del club en ese ámbito futbolístico.

El último fiasco lo encarna el portero Irureta, que vino de la mano de Juliá con la vitola de titular veterano y experimentado en el pasado mes de julio. El vasco lleva cinco meses destarifado en la plantilla. No cuenta y tiene la recomendación de buscarse una salida hacia otro lugar. La figura de Saja, el argentino de 38 años que vino como parche en enero, asumido estaba que era algo pasajero. Y Ratón, el joven procedente del filial que ha terminado jugando más partidos este año en el once inicial, todavía no alcanza el grado suficiente como para depositar sobre él toda la carga de rango que exige el proyecto del Real Zaragoza en el futuro inmediato.