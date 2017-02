Samaras, paso a paso, camino de otra semana más de puesta a punto

Samaras alterna esta semana el césped y el grupo con un tratamiento personalizado para tonificar sus músculos, dado que necesita tiempo para alcanzar los mínimos que exige la competición, toda vez que su último partido en el Oklahoma City estadounidense, su anterior equipo, fue en noviembre. Desde entonces, el internacional heleno no ha podido trabajar bajo la disciplina de ningún equipo de fútbol y lo ha hecho de manera individual.

El día del Levante, el pasado sábado, Agné no lo citó siquiera. El entrenador explicó que fue el propio jugador quien le sugirió que no forzase la situación pues su estado físico no era apto para nada todavía. Giorgios Samaras había llegado a Zaragoza en la tarde del martes y fue presentado el miércoles. No tuvo espacio para nada más que conocer un par de ratos la Ciudad Deportiva y empezar a ponerles cara a algunos de sus nuevos compañeros de vestuario. La esperada presencia de Samaras en una lista de convocados quedó pendiente de este próximo fin de semana, en el viaje que el Real Zaragoza hará a Alcorcón el domingo. Pero la evolución de las cosas no invita a pensar que, desde un prisma médico y fisiológico, el griego vaya a alcanzar en estos tres días que faltan todo lo que le resta por recuperar.

Ni él ni nadie quiere apresurarse, pese a que todos son conscientes de que la presencia de Samaras significará, de entrada, un acicate extra para el equipo y todo el entorno que lo rodea. Si se considera que una semana más de ralentización controlada en sus tareas de rehabilitación puede garantizar su estreno el próximo día en La Romareda ante el Numancia, así se procederá. Por lo tanto, salvo que en las próximas 48 horas Samaras diga que ha sentido una súbita mejoría en sus sensaciones físicas, el griego no estará apto para jugar en Alcorcón.