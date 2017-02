El Cosmos se cruza en el camino de Samaras

Se complica el fichaje de Samaras. El Cosmos se ha cruzado entre el anhelado goleador y el Real Zaragoza. El equipo de Nueva York le ha ofrecido en las últimas horas un año de contrato al ariete griego, mientras que la entidad aragonesa solo puede presentarle un vínculo contractual por cinco meses, es decir, hasta la clausura del actual curso en la Segunda División española. Samaras, representado por el agente Arturo Canales, aún no ha firmado, pero en el club del león rampate todo el mundo es consciente de que la oferta procedente de la Gran Manzana no va a poder ser igualada en Zaragoza. Los controles del gasto que ejercen la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) tienen sujeta a la entidad zaragocista a unos límites de los que no puede excederse, cotas que hacen que no pueda asumir operaciones de verdadera dimensión.