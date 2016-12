La figura de Chuli vuelve a asomar en el horizonte del Real Zaragoza

Chuli, de nombre de pila Manuel Jesús Vázquez Florido, vuelve a aparecer en el horizonte del Real Zaragoza. Delantero nacido en Huelva en enero de 1991 (está próximo a cumplir los 26 años), pertenece al Almería desde hace año y medio, pero su salida del cuadro rojiblanco parece estar encarada en el inminente mercado invernal. De hecho, cuando trascendió en las últimas horas que Juan Muñoz tiene opciones de abandonar el Real Zaragoza al no discurrir su cesión desde el Sevilla por el camino previsto por todas las partes, enseguida asomó el Almería como pretendiente de la subrrogación de ese préstamo de Muñoz vía Sevilla dadas sus intenciones de prescindir de Chuli.



Y ahí es donde, de nuevo, surge la puerta del club zaragocista como posible destino delen una operación de cesión de su club de entonces, el Real Betis. Pero la LFP impidió la contratación debido a que no respetaba las medidas de control económico impuestas a la SAD blanquilla y, finalmente, no pudo inscribir al jugador. Ello provocó que Martín González tuviera que deshacer la madeja en horas y llegar a un acuerdo amistoso con Chuli para rescindir su contrato de cesión, que ya estaba rubricado, tras lo que regresó al conjunto bético. Un año después, el director deportivo exosasunista -ahora en el Oviedo- volvió a la carga por el mismo ariete, pero este prefirió ir al Almería, con mayor poderío económico en esos momentos al venir de Primera División y poseer la ayuda al descenso que la LFP otorga a los tres descendidos cada curso.El año pasado jugó 36 partidos y marcó 6 goles (dos de ellos al Real Zaragoza en la victoria almeriense por 2-1 del inicio de la segunda vuelta). Fue fijo en el ataque andaluz pero no rindió en la tarea goleadora como se le exigía. Este año, las cosas no le van mejor. Solo ha participado en las alineaciones de Fernando Soriano en 8 partidos, sumando solo 350 minutos, sin ver puerta ni una sola vez.. Con 1, 77 de estatura, se encuadra en una tipología de ariete parecido a Juan Muñoz dentro del área. En todo caso, un matiz diferenciador entre ambos puede radicar en que Chuli puede caer a las bandas con mayor naturalidad que su colega sevillano. La figura de un extremo también es un rol que contempla la dirección deportiva dentro de los refuerzos prioritarios para el vestuario del Real Zaragoza en este mes de enero si la capacidad dineraria de la entidad da de sí para ello.En la hipótesis de que Juan Muñoz fuese al Almería y Chuli acabase en el Zaragoza en las próximas fechas, se daría un singular cruce de funicular entre los dos delanteros. Nunca un trueque, pues Muñoz no pertenece al Real Zaragoza y cualquier decisión sobre su destino la ejecutará el Sevilla FC, su club propietario.