Los futbolistas del Levante dejaron de usar el cajero tras el partido investigado por amaño con el Zaragoza

Una gran parte de los jugadores del Levante dejaron de usar el cajero automático durante los meses posteriores al partido que disputó el conjunto valenciano con el Real Zaragoza el 21 de mayo de 2011, que la Fiscalía Anticorrupción puso en su día en duda por posible amaño. Se trata de una de las principales pruebas que reveló la investigación de la Agencia Tributaria y que utilizará el ministerio público en su informe de calificación, aún pendiente de las últimas diligencias ordenadas por la titular del Juzgado número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez. Esta información fue publicada en las últimas horas por 'El Confidencial'.



El estudio de los movimientos bancarios de los jugadores realizado por la Agencia Tributaria desveló que. Ten muchos casos, como pusieron de manifiesto las reducidas visitas al cajero que hicieron estos mismos jugadores en las semanas posteriores al polémico enfrentamiento deportivo.En concreto, según fuentes judiciales, durante los cinco meses previos al partido, los jugadores Felipe Caicedo y Juan Francisco García —se pone sus casos como ejemplo— retiraron 18.000 y 19.840 euros respectivamente de sus cuentas corrientes a través del cajero automático. A partir del 22 de mayo, y durante los cinco meses siguientes, sin embargo, la cifra que ambos sacaron se redujo considerablemente en relación al periodo anterior. El primer futbolista apenas extrajo 2.000 euros y el segundo, únicamente 5.000. Caicedo, además, estuvo del 17 de mayo hasta el 28 de julio sin acercarse siquiera a un cajero, ya que la Agencia Tributaria no registró ni un solo movimiento en esos dos meses.Esta diferencia en la extracción de efectivo antes y después del encuentro,La tesis del ministerio público es que. Esos fondos, a su vez, habrían salido de la caja de la SAD zaragocista.En concreto,. Algunos de ellos alegaron en sede judicial que luego entregaron el efectivo en mano al presidente de la entidad (Agapito Iglesias), extremo del que no existe constancia y que Anticorrupción no se cree.La utilización de estos movimientos bancarios comose torna ahoraincluso que al comienzo de la instrucción, dado lo poco en claro que ha sacado la Fiscalía de los interrogatorios de acusados y testigos. En concreto,, debido a que en ningún caso los declarantes han señalado a persona alguna que diera origen al presunto amaño.En su información, 'El Confidencial' recuerda que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el abogado oscense Javier Tebas, viene mostrándose convencido desde el principio del caso de que el partido Levante-Real Zaragoza, que ganó 1-2 el equipo aragonés para lograr así su permanencia en Primera División, se había acordado previamente.; me sé muy bien la verdad real y ahora la verdad jurídica será la que se demuestre; creo que hay hechos determinantes, sobre todo movimientos de dinero de los jugadores del Zaragoza que determinan que se sacó un dinero; la información que tenemos y que he ratificado es que llegó a los jugadores (del Levante) para intentar arreglar ese partido", dijo en su día Tebas tras prestar declaración en los juzgados de Valencia."Solo tengo una conclusión. O el dinero que sacaron los jugadores del Zaragoza fue para comprar el partido de acuerdo con su presidente o se lo quedaron con Agapito Iglesias (el entonces presidente y dueño del Zaragoza)", añadió Tebas, quien concluyó que "o hay un delito de amaño de partido o hay uno de apropiación indebida, Y yo pienso que hay amaño, porque los jugadores no se lo quedaron", sentenció el presidente de la LFP.para amañar el partido que está en pleno proceso judicial todavía. En su denuncia se citan con concreción cantidades dinerarias movidas en los días previos al encuentro y las entidades bancarias en las que se ejecutaron las operaciones.'El Confidencial', al respecto, cita en su información el caso de Gabi, hoy capitán del Atlético de Madrid, quien declaró en su citación ante la jueza de Valencia que él "hizo lo que le pidió Agapito". El centrocampista madrileño admitió haber recibido una transferencia de 85.000 euros de la entidad, pero no reconoció habérsela entregado a jugador alguno del Levante, sino devolvérsela luego en metálico al presidente. "No tengo constancia de que llegase a los jugadores del Levante ni sé qué pasó con ese dinero", aseguró Gabi en su declaración hace dos años.El mencionado informe de la Agencia Tributaria sirvió de base al ministerio público para interponery previsiblemente será la prueba principal. Un