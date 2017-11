El Cádiz golea al Betis y avanza a octavos con Valencia, Villarreal, Espanyol y Alavés

El conjunto gaditano aprovechó las horas bajas del proyecto bético de Quique Setién. El Betis, que sacó un 1-2 del duelo de ida, demostró las dudas que acumulan tras cuatro partidos sin ganar en liga. Además, los errores defensivos condenaron al cuadro verdiblanco, superado por un Cádiz pletórico.

Tras un arranque intrépido, con cinco goles en 25 minutos, los de Álvaro Cervera se fueron al descanso con un sonoro 2-4. David Barral, Daniel Romera y Aitor García volvieron loca a la defensa bética. Boudebouz y, sobre todo, Cristian Tello, mantuvieron en el partido a los de Setién. El ex del Barça dio vida a los locales con el 3-4, pero de nuevo en un saque de esquina, Kecojevic sentenció.

Mientras, en Mestalla, el Valencia no perdonó (4-1) ante el Zaragoza. Pese a gozar del colchón de 0-2 de La Romareda, Marcelino García Toral no regaló nada, con un once de garantías que dio dando paso a jóvenes como el debutante Ferran Torres. Un doblete de Santi Mina, siete goles esta temporada; Robert Ibáñez, que regresaba tras un año de lesión, y Vezo estiraron al torneo del K.O el estado de felicidad del cuadro 'che'.

Villarreal y Espanyol cumplen con su favoritismo

El 'submarino', de menos a más, eliminó (3-0) a la Ponferradina. Partía con un marcador desfavorable tras el 1-0 en El Toralín y los de amarillo tiraron la primera mitad ante su público con poco fútbol y sin llegadas. La 'Ponfe' se defendió bien e incluso buscó la portería de un Asenjo que volvió al césped nueve meses después, tras superar su cuarta rotura de ligamento cruzado.

Tras el descanso sin embargo, el paso al frente local desmontó al cuadro de Segunda B. El hombre gol del Villarreal, Cedric Bakambu, entró en acción con un doblete en 15 minutos. Los locales no dejaron de rondar la portería rival y otro tanto de Carlos Bacca terminó de romper el sueño berciano.

Tampoco se podía permitir exceso de confianza un Espanyol que se trajo de Tenerife un empate sin goles. Por si fuera poco, el cuadro canario amenazó con una nueva sorpresa copera esta semana y se puso por delante en el RCDE Stadium con un gran disparo de Bryan Acosta. Los de Quique Sánchez Flores levantaron la cabeza con el triste protagonismo de Iglesias Villanueva. Con la polémica del 'no gol' de Messi aún caliente, el colegiado gallego señaló penalti por unas manos de Jorge Sáenz, con el jugador fuera del área.

Gerard Moreno empató de pena máxima y el Tenerife perdió la cara al partido. Tras el descanso Granero saboreó el gol por primera vez esta temporada, en otro disparo de fuera del área. Del mismo modo, Sergio García se estrenó para sentenciar en una contra con los de José Luis Martí volcados en un córner. Juan Carlos regaló un último golazo al cuadro de Segunda (3-2).

Además, el Alavés encontró los goles que necesitaría para abandonar el 'farolillo rojo' en liga ante un Getafe que no mostró su habitual versión aguerrida. Los de Vitoria, que comenzaron la semana con la destitución de Gianni de Biasi, se pusieron por delante a los tres minutos por medio de Munir. Otro ex del Barça como Bojan hizo el segundo antes del descanso y de nuevo Munir mandó al Alavés al sorteo de los cruces de octavos este martes.