El Numancia da la campanada y se mete en octavos tras eliminar al Málaga

El Numancia fue el gran protagonista de la jornada copera este martes tras eliminar al Málaga (1-1) en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, siendo el único club de Segunda División en octavos, mientras que Leganés, Celta y Levante cumplieron los pronósticos para seguir adelante en la competición del 'K.O'.

En la Rosaleda, el Málaga de Míchel no solo no encontró un bálsamo, sino que recibió un jarro de agua fría al quedar eliminado ante un equipo de inferior categoría. Los andaluces, que se adelantaron a los 15 minutos con un gol de Adrián González, no remataron la faena y dejaron con vida al equipo de Jagoba Arraste.

Los sorianos, que se desquitaron de sus dos últimas derrotas en Liga, no marcaron hasta el minuto 53 gracias a un cabezazo de Elgezabal, que entró con potencia en el primer palo. El empate, sumado al 2-1 del partido de ida, echó al Málaga de la Copa, que suma tres eliminaciones consecutivas en dieciseisavos de final frente a equipos de Segunda División.