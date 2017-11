Tebas: "Esperamos que el VAR evite situaciones como el no gol de Messi"

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha afirmado este lunes que trabajarán para que en la próxima temporada se instale el sistema VAR de videoarbitraje y se eviten situaciones como el gol no concedido por el colegiado a Leo Messi, en el partido Valencia-Barcelona.

Javier Tebas, quien ha participado en un acto de apoyo al deporte femenino en Zaragoza, ha indicado que vio el gol que marcó el jugador que ha renovado recientemente con el Fútbol Club Barcelona.

"El gol lo vio toda España y todo el mundo. ¿Cómo no lo voy a ver yo?. Si digo que no era gol me diréis que estaba ciego. Era gol y nada más y esperamos que en la próxima temporada con el VAR podamos solucionar estas cuestiones", ha afirmado.