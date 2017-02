Messi compró la casa de su vecino porque le molestaba el ruido que hacía, según Rakitic

El futbolista croata declaró al citado medio: "Con los vecinos nunca he tenido ningún problema, no como, por ejemplo, Messi cuando compró una casa en Castelldefels. Sus vecinos eran un poco ruidosos, así que Leo tuvo que comprarles su casa para estar solo, ja, ja, ja... Por suerte, yo no he tenido ese tipo de problemas".

El croata, que vivió en Sevilla durante su paso por el club andaluz, reside ahora en el municipio barcelonés de Gavà de Mar y vive al lado de Mascherano. En la entrevista afirma que los catalanes y los andaluces son muy distintos, y también cuenta las dificultades que han tenido para adaptarse a su nueva residencia, sobre todo su esposa que es sevillana.

"En Sevilla son más como nosotros", dice refiriéndose a su región de origen, Dalmacia. "Hacemos las cosas poco a poco, no hay prisa, mañana tendremos tiempo, sentémonos a tomar algo...", relata el jugador. "Por otro lado, la gente de Sevilla es muy amable, muy cercana y muy abierta, así como los dálmatas", añade Rakitic, quien afirma que los catalanes y los suizos guardan cierta similitud.

"Los catalanes son un poco como los suizos, no son tan abiertos (como los andaluces), se respetan unos a otros pero siempre con cierta distancia en plan 'no me toques y no te haré daño'", segura el centrocampista del Barça.