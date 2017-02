Valencia Basket se distancia antes del descanso

En el parejo inicio, Benzing inauguró el marcador con una de sus penetraciones y lo amplió porque en ataque la fluidez de los aragoneses daba sus frutos, como los tres libres que tuvo Gecevicius tras la falta de Sastre (4-7). Valencia apostaba por dentro aunque el empate a 7 lo firmó Diot desde el triple como respuesta a la zona 2-3. La anotación fluida de los aleros tecnycontistas permitía el 10-12 en un tránsito rápido de cuarto. Diot puso la primera ventaja local (13-12) con un intercambio de canastas desde el inicio del partido. Las rotaciones dejaron a Jelovac en pista y Van Rossom por los locales. Tuvo ocasiones para adelantarse Tecnyconta Zaragoza pero sus errores zaragozanos los castigó Valencia (21-18), que esprintó desde el triple en el tramo final, en un cuarto más ofensivo que defensivo.

Segundo cuarto

Juskevicus sumó el triple para aminorar diferencias con un equipo en el Casadevall puso a Servera en el 3 para dar respiro a Benzing. Con 33-28 y una zona 2-3, Tecnyconta Zaragoza no acababa de premiar sus defensas con puntos y ahí Valencia imponía su efectividad para cimentar su ventaja (40-28) mediado el tramo. Los aragoneses seguían sin tener la anotación necesaria para no perder comba, mientras Casadevall reclamaba más circulación en ataque y no tiros rápidos pero la defensa local y el no acierto zaragozano dificultaban su suerte en el choque al descanso, tras el acrobático 2+1 de Gecevicius ante Vives con Simon Pursl en sus minutos finales.