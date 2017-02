Salida complicada para Tecnyconta antes del parón

Tras sumar una importante victoria en el duelo directo frente al Real Betis Energía Plus (102-99), Tecnyconta Zaragoza llega al duelo con una inyección extra de moral. Sin la presión de ser favoritos y ante un equipo que llega después de haber descansado la última jornada, los rojillos intentarán regalarse un triunfo de prestigio en el último encuentro antes de la Copa del Rey de Vitoria. Un factor que intentarán aprovechar los aragoneses para sorprender a un Valencia Basket que solo ha cedido una derrota en la La ‘Fonteta’, la cosechada frente al Real Madrid en la segunda jornada de competición (75-94).

Los maños tratarán de dar la sorpresa con la ausencia de su capitán Henk Norel, aún convaleciente de su esguince de tobillo izquierdo. Una sensible baja en la pintura para combatir la amplia y poderosa terna de interiores del cuadro de Pedro Martínez, donde destacan especialmente Bojan Dubljevic (12 puntos, 5.6 rebotes), jugador más destacado, y el exrojillo ‘Slava’ Kravtsov, líder de la Liga Endesa en acierto en tiros de dos (75% de acierto). Una faceta en la que los del Turia se muestran muy sólidos. No en vano, once de los doce miembros de la plantilla valenciana promedian al menos un 50%.

Además de con Kravtsov, Tecnyconta Zaragoza se reencontrará con otros dos viejos conocidos: Sam Van Rossom y Joan Sastre. Base y escolta son dos piezas fundamentales en los esquemas de un conjunto muy sólido que tras batir al ALBA Berlin (73-99) en la Eurocup, destaca también por ser la segunda mejor defensa de la ACB (75.39). Un apartado, el defensivo, en el que el conjunto aragonés busca reencontrar sensaciones y mejorar para contar con opciones de asaltar La ‘Fonteta’, como ya hiciera hace dos temporadas (106-109) en un encuentro loco y con un acierto inusual.