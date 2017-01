Benzing: "Encajando entre 80 ó 90 puntos es imposible ganar en ninguna liga"

El jugador del Tecnyconta Zaragoza Robin Benzing ha declarado este miércoles que lo primero que tiene que hacer su equipo es "dar un paso al frente en defensa" porque encajando entre 80 y 90 puntos como en los últimos partidos "es imposible ganar en ACB o cualquier otra liga".



El alero alemán no tiene claro cuáles son los motivos de las tres últimas derrotas (Joventut, Barcelona y Estudiantes) pero lo que"Es difícil de decir. Cuando te ves abajo por un margen de ocho o nueve puntos y todo el mundo baja la cabeza decepcionado por cómo va el partido nada sale bien. Además, el otro equipo coge confianza, juega mejor y parece que tú no tienes actitud y no luchas", ha comentado el internacional germano.Benzing ha apuntado que lo que tiene que hacer la plantilla del Tecnyconta para el importante partido del próximo domingo contra el ICL Manresa en la capital aragonesa es"Tenemos que confiar en nosotros mismos, creer que podemos ganar y salir y demostrarlo. El domingo tenemos una gran oportunidad y debemos hacerlo", ha destacado el número '21' del conjunto 'rojillo'.El jugador teutón ha lamentado no haber podido ayudar al equipo como hubiera querido en el partido de la última jornada contra el Estudiantes, ya que no estaba en las mejores condiciones después de tres días enfermo por un virus del que todavía no está plenamente recuperado aunque sí mejorado."Ya me encuentro mejor, no he vuelto a tener problemas y ahora tengo que recuperar mi mejor condición en estos días antes del partido ante el Manresa", ha indicado.