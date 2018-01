El despertar de Barreiro

Decía Jota Cuspinera antes del trascendental partido contra el Betis que todos tenían que "dar un paso adelante" para cubrir la baja del lesionado Gary Neal. Un guante que parece haber recogido sin problemas desde entonces el alero Jonathan Barreiro. La confianza que el técnico vasco ha depositado desde el inicio de la Liga Endesa en el coruñés, que a estas alturas de la temporada ya ha jugado los mismos partidos que en toda la campaña pasada (15, 13 de ellos como titular, para un total de 240 minutos), no ha caído en saco roto. El gallego también fue convocado en noviembre por la selección española, cuando el combinado de Scariolo se medió en la primera de las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial 2019 con Montenegro y Eslovenia, aunque no pudo realizar su debut finalmente.

"Antes de salir de Galicia, mi padre me llevó a hablar con un jugador del Ferrol que se llama Miguel Juane. Me dijo unas palabras que siempre recordaré: ‘Todo llega con trabajo y sacrificio’. Seguramente algunas cosas cuesten más que otras, pero siempre hay que buscar la excelencia. Eso es lo que intento hacer en el Tecnyconta. Seguir trabajando como el que más, con humildad, para que al final todo llegue con el tiempo", cuenta Barreiro.

El pasado curso no resultó un camino de rosas para él. Una nave completamente a la deriva y llena de tensión no fue precisamente el marco idóneo para propiciar el crecimiento de uno de los más prometedores valores del baloncesto nacional. El jugador rojillo apenas se mantuvo sobre la pista 57 deslavazados minutos en la que fue su primera temporada con el Príncipe Felipe como hogar, con un balance total de 6 puntos. El naufragio hacia la LEB Oro salvado ‘in extremis’ por la victoria del Unicaja provocó un reemplazo mayoritario de las piezas del puzle zaragozano. Tan solo se salvaron de la quema el capitán Tomás Bellas, Sergi García y Barreiro. Algo le decía a Salva Guardia que no había razón por la que prescindir del jugador gallego de 20 años.