Los clubes de Segunda B, indignados con el calendario que les impone la RFEF

Un mes después de hacerse público, el calendario del grupo 2 de la Segunda División B de fútbol sala continúa generando polémica. Los clubes implicados, entre ellos cinco aragoneses (Colo-Colo, Quinto, Pinseque, Las Fuentes y Calatayud), no ven lógico que el Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF haya programado una jornada en el fin de semana del 23-24 de diciembre, coincidiendo con la festividad de Nochebuena, y les conceda descanso en otras fechas menos señaladas.

Por ello, tras alcanzar un acuerdo, pidieron a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que dicha jornada se aplazase al 13 o 14 de enero, pero todavía no han recibido una respuesta formal. De hecho, según denuncian en un comunicado emitido recientemente, el estamento nacional tan solo se ha puesto en contacto con ellos para ofrecerles la posibilidad de que el partido en cuestión se dispute en la tarde del viernes 22 (entre las 16.00 y las 20.00) o el sábado 23 (entre las 11.00 y las 20.00). Alternativa que no convence a los clubes que suelen jugar en domingo ni a los que harían de visitantes, puesto que se arriesgan a que algunos de sus jugadores no puedan viajar.

“Somos equipos amateur y, como es lógico, los chicos trabajan entre semana. Si los locales ponen el encuentro en viernes por la tarde, los visitantes se verán perjudicados porque es fácil que no dispongan de su plantilla al completo”, explica Alberto Meseguer, presidente del Colo-Colo, y ensalza que “en Nochebuena a todos nos gusta estar tranquilos con la familia, sin necesidad de ir de un lado para otro y con prisas”.