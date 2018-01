La Casa Real y Rajoy elogian a Carlos Sainz por su victoria en el Dakar

La Casa Real y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han felicitado al piloto español Carlos Sainz por su segunda victoria en el Rally Dakar, que concluyó este sábado en la ciudad argentina de Córdoba, recordando que "el motor español" está otra vez de "enhorabuena".

Desde la Zarzuela han señalado que "no hay obstáculos, ni dunas, ni caminos imposibles, ni condiciones adversas que puedan con un gran campeón del volante" y aseguran que "el motor español está otra de vez de enhorabuena". "Grandes Carlos Sainz y Lucas Cruz", concluyen en Twitter.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó su "enhorabuena" al piloto madrileño. "Es un broche de oro a una carrera escrita con mayúsculas en la historia del deporte español", indicó el jefe del Ejecutivo.