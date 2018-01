Carlos Sainz Jr.: "Soy el hijo más orgulloso del planeta tierra"

"Probablemente ahora mismo soy el hijo que más orgulloso está de su padre del planeta tierra. ¡Enhorabuena Papá!", escribió Sainz Jr, piloto de la escudería Renault, a través de su cuenta de Twitter.

"¡Has ganado el Dakar más duro de Sudamérica! Con 55 añitos", recordó el corredor de F-1. "¡Es un buen numero y a tu manera!", añadió Sainz, que también tuvo palabras de felicitación para Lucas Cruz, copiloto de su padre durante el Dakar: "¡Muy grande Lucas!", sentenció.

Horas más tarde, Sainz Jr hizo pública una carta a su padre en la que asegura que estas dos semanas "tan intensas" le han servido para "comprender" cómo se siente su padre cuando es él el que está corriendo. "No te imaginas los nervios que han pasado mamá, Blanca y Anita. Yo intentaba no aparentarlo, pero algún puñetazo al almohadón se me ha escapado", reconoció.

"Un par de horas después de haberte visto ganar y celebrar este Dakar me apetece decirte lo importante e impresionante que ha sido ver cómo has trabajado tan duro para conseguir a tus 55 años seguir teniendo las ganas, ilusión y motivación para enfrentarte a un desafío tan grande como es ir a ganar tu segundo Dakar", continúo.

Además, el piloto de Renault recordó también en su carta anécdotas que define como "el mejor ejemplo de sacrifico y ganas de ganar" que tanto a él como a sus hermanas les sirve "para aplicarlo a todo en la vida". "Todo el mundo sabe que tu espectacular carrera deportiva también ha tenido momentos muy difíciles. Cualquier persona se hubiera dado por vencida pero eres cabezota como tú solo", subrayó.

Por último, y a modo de posdata, Sainz Jr, aseguró que apoyará a su padre sea cual sea ahora su decisión. "Todo el mundo se pregunta si este va a ser el broche final a tu carrera y vas a colgar el casco (sabes que a mama esa idea le hace muy feliz). Yo por mi parte te apoyaré y animaré en lo que decidas", concluyó.