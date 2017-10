El alcalde pelotea con estilo

Pedro Santisteve acudió ayer a la presentación del torneo del World Pádel Tour que se celebra esta semana en Zaragoza. El acto, que tuvo lugar en el Puente de Piedra con el impagable fondo de la basílica del Pilar, contó con una participación muy activa por parte del alcalde.Pese a que su indumentaria no era para nada deportiva, no dudó en unirse a las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto para disputar un improvisado partido contra la pareja argentina integrada por Miguel Lamperti y Juan Mieres. El primer golpe que dio Santisteve terminó con la pelota en las aguas del Ebro. Pero, a partir de allí, mejoró y, demostrando un estilo muy combativo, no desentonó ante tan cualificados compañeros de juego.