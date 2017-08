Raúl Criado, tras los pasos de Kilian Jornet

Cada vez son más los aficionados que deciden sumergirse en el mundo de las carreras por montaña. Kilian Jornet, el hombre que el pasado mes de mayo coronó dos veces el Everest en menos de una semana, es el gran referente de esta disciplina en la actualidad. Una especialidad que en Aragón cuenta con abundantes pruebas de referencia, como la Gran Trail Aneto Posets o el Trail de Bronchales. Pero, además de hermosos parajes sobre los que competir, Aragón dispone también de varios deportistas de un alto nivel. Raúl Criado, afincado en Canfranc desde hace seis años, es una de las jóvenes promesas de esta modalidad en la Comunidad. La pasada semana, el deportista de 22 años superó con éxito su reto más ambicioso: completar una ruta en descenso de 3,15 kilómetros, con 1.000 metros de desnivel, en un tiempo de 11 minutos y 36 segundos.

La cima de la Collarada, situada en el municipio de Villanúa, a 2.886 metros de altitud, sirvió como punto de inicio del exigente desafío. Por delante esperaban más de 3.000 metros en los que Criado, con un ritmo medio de 3,41 por kilómetro, llegó a alcanzar casi 25 kilómetros por hora (24,8). "El descenso es lo que más me gusta de la montaña porque es donde puedo ir más rápido, me siento más libre que en la subida. Me encanta la sensación de tomar algún riesgo. Al inicio bajé bastante rápido, al ser la zona más técnica del recorrido y la que mejor se me da. La segunda parte no bajé a tanta velocidad, por lo que perdí un poco más de tiempo. Al final apreté los dientes y terminé muy satisfecho", explica el joven.

El mismisimo Kilian Jornet, el flamante campeón mundial de 'trail running' Luis Alberto Hernando, Emelie Forsberg, Pau Capell, Laura Orgué, Jan Margarit, Nuria Picas o Aritz Egea son algunos de los profesionales que, además de seguir la evolución de Criado, pronosticaron a través de un vídeo cuál sería el tiempo en el que completaría el recorrido.