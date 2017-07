La misma camiseta con la que este año ascenderemos a Primera División tuvo ayer un estreno de Champions. Antonio Jerez, uno de los mejores corredores de Tudela para aquí, corrió ayer con la zamarra que este año lucirá Alberto Zapater. A su lado, su inseparable amigo Juanpe Lecuona, uno de los mejores corredores de Tudela para allá. Lecuona integra el selecto grupo de los llamados Divinos, los mejores corredores del encierro taurino más popular del mundo: Miguel Eguiluz, Jokin Zuasti, Sergio Colás... Hace unos meses nos dejó Julen Madina. La jerarquía patricia es cada vez más reducida en las calles de Pamplona. Tras casi tres décadas de sabiduría delante de los astados, Lecuona luce los galones del respeto de los buenos aficionados en San Fermín. También, en los últimos lustros muestra las equipaciones del Real Madrid a todo el planeta desde las calles más escrutadas a las 8.00 desde la televisión. Siempre muy cerquita de los toros, siempre con abrumadora serenidad junto a las astas, se ve en todos los medios de información a un robusto mozo luciendo la camiseta del Real Madrid. Cambia el Madrid de marca, de patrocinador. También cambian cada días las fieras: Cebada Gago, Núñez del Cuvillo, Guardiola (¡no confundir con Pep, por favor!), Miura... Pero la imagen de Lecuona delante del toro permanece en la fiesta pamplonica. Una camiseta de un club planetario en una fiesta planetaria.

Ayer se volvieron a juntar en San Fermín Lecuona y Jerez en una estampa preciosa sobre las calles de Pamplona: dos robles de 190 centímetros, en primera fila del peligro luciendo la camiseta del Real Madrid y del Real Zaragoza. "Lo mío es San Fermín y el Zaragoza. Por eso llevo 30 años corriendo con la camiseta del equipo de mi tierra en estas calles", decía Antonio Jerez antes de introducirse en el encierro. Juanpe Lecuona no habla antes de correr, igual que no se va de farra en San Fermín. Su liturgia sanferminera es estricta. Se cuida a tope. Sabe que se juega el pellejo todos los días. Jerez salió ayer de Zaragoza a las 4.50 de la mañana para llegar al encierro antes de que se clausuraran las puertas a las 7.15. Le acompañaba Antonio Gracia, apasionado aficionado y corredor en el encierro de su pueblo, Pedrola. A las 7.00 ya estaban en la cuesta de Santo Domingo. Lecuona también madrugó, pero menos, pues vive en Pamplona. Los Divinos suelen quedar en Abarzuza. Allí llega el último rezo, como en la capilla de las plazas. Jerez se dirige apresurado cerquita de corrales, donde Ángel Zueco ‘el Ambelero’ (es de Tarazona, pero sus ancestros nos remiten a Ambel) le cantará una jotica a San Fermín que será ofrecida por la tele. Ovación cerrada al Ambelero tras citar a Víctor Barrio e Iván Fandiño. Después, antes de los tres cantos al santo y el chupinazo, Jerez descenderá a toda pastilla (ascenderá, mejor dicho...) por la cuesta de Santo Domingo, pasará por la plaza del Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta, Telefónica, hasta ubicarse junto al bar Fitero, debajo de la casa de Induráin, a la entrada del callejón. Enfrente, en la otra acera, Lecuona. Sobre 890 metros de recorrido, correrán alrededor de 120 metros hasta llegar a la plaza. ¡Pum! Chupinazo. Encierro peligroso (dos corneados). Suelo mojado y muchísima gente. Para más inri, se vuelve y siembra el pánico un toro de Escolar. Más peligro aún. Los dos corren desde afuera hacia adentro. Lecuona se arrima muchísimo y el asta le hace una caricia en el costado derecho. ¡Uff!, Juanpe, volviste a nacer ayer...

Con los toros en el corral, ya fuera de la plaza, posaron para unas fotos. Habló Lecuona portando la camiseta de Sergio Ramos. "Me apasiona San Fermín y soy del Real Madrid. Tengo relación y he llevado camisetas de Sergio Ramos, Raúl, Iker Casillas, Guti... La cogida más grave la sufrí el día que España ganó el Mundial, el 11 de julio de 2010. Llevaba la camiseta de Raúl. Me pilló un toro de Miura. Sufrí una herida muy grave. Pero he seguido corriendo y llevando la camiseta del Madrid", apuntó. A Jerez también le pilló el toro: cornada el 14 de julio de 2002. También un Miura, que a Antonio nunca le asustaron los cuernos... Ayer, en vez de la herida, volvió a enseñar los colores de su corazón. "Ahora, más que nunca y con más orgullo que nunca, hay que lucir la camiseta del Zaragoza. No me la quitaré jamás", reiteró portando la camiseta de Zapater y el Heraldo bien agarrado en su mano izquierda.