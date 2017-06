Abadía: "Podemos hacer historia en esta competición"

Se trata de la primera victoria de un atleta español en la máxima categoría de la Eurocopa desde que Jesús España ganó la misma prueba en 2011.

"Contento de sumar puntos para España, que son muy importantes. Somos conscientes de que podemos hacer historia en esta competición. Mi objetivo era mejorar mi tercer puesto de 2014 y contento sobre todo por las sensaciones que he tenido y el sentimiento de equipo que tenemos. Va por ellos", comentó Abadía.

"Ojalá podamos terminar la competición donde queremos, entre los cinco primeros", añadió.

Sobre sus sensaciones en el último giro, explicó: "Sabía que en los últimos tramos siempre peco de colocarme muy atrás y que siempre es mejor estar bien colocado, no encerrado. Buenas sensaciones en los últimos 300 metros. Aunque parecía que el británico me podía coger, he sabido mantener esa primera posición, y eso que hay mucho nivel en esta competición".