Los dilemas de Láinez

Aunque la principal novedad en Almería la encarnará el goleador Ángel, que regresará a la alineación tras haber estado sujeto a sanción ante el Valladolid (también por acumulación de amonestaciones), Láinez presentará al menos dos novedades más en el once inicial que se medirá con el Almería en la trascendental cita. Los cambios llegarán más por obligación que por devoción. El técnico acertó en su primer once ante el Elche. Si no lo repitió ante el Valladolid, fue porque Ángel vio la quinta amarilla en el estadio Martínez Valero. Ahora, de nuevo las sanciones modificarán la idea primaria de Láinez. Allí surgen los dilemas del nuevo inquilino del banquillo de La Romareda: hallar las mejores rotaciones para cubrir el vacío transitorio que dejan Leandro Cabrera y Manu Lanzarote.

De detrás hacia adelante, las alternativas en la pizarra de César Láinez comenzarían por la defensa. Conservando a José Enrique como central formando tándem con Marcelo Silva (una de la variables más acertadas en esta nueva etapa nacida en Elche), la disyuntiva la integrarían el citado Casado y Feltscher. Casado acumuló errores para desaparecer de la alineación tiempo atrás. En cualquier caso, algo verá en él Láinez para citarlo con inmediatez nada más recibir Leandro Cabrera la quinta amonestación. Feltscher, por su parte, se ha venido desenvolviendo como lateral derecho en el Real Zaragoza, integrando los equipos iniciales, sobre todo en la comparecencias como visitante.

En el equipo nacional de Venezuela, sin embargo, se mueve por la banda izquierda, el flanco que ha quedado cojo tras la sanción de Cabrera. Igual que con la camiseta del león rampante, Feltscher defiende con ardor el jersey ‘vino tinto’. Un tipo curioso este Feltscher, Rolf de nombre. Habiendo nacido en Bülach, uno de los 12 distritos del cantón de Zúrich, en la llanura central helvética próxima a los Alpes, viste los colores de Venezuela, la República Bolivariana que tanto sale en los papeles de un tiempo a esta parte, aunque lamentablemente no sea por el fútbol. Así es Feltscher. No se corta ni un pelo (ahí tienen en la imagen aneja su melena...). Sin complejos. Sin ataduras. Sin miedos. Si Láinez pretende subir la banda y tocar desde atrás por la izquierda, probablemente juegue Casado. Para todo lo demás, Feltscher: tapa, va, mete la pierna donde haga falta. Repito: no se corta ni un pelo. Si su valentía fuera contagiosa, poco habría que temer. Feltscher puede jugar en Almería. Por contra, hay que descartar la opción del jugador del filial Lasure, que no ha participado en los últimos entrenamientos. Sí ha subido a entrenar desde el B el también zurdo Nieto. Hay una opción más para este puesto: que José Enrique regrese al lateral izquierdo. En ese caso, comparecería Jesús Valentín como central creador.

El tiempo del genio

El dilema del sustituto de Lanza resulta más breve: o Cani o Edu García. Nadie duda que Cani es el jugador de más talento del Zaragoza. Su alineación responde a otras premisas: al momento del partido en que el talento de Cani resulta más beneficioso para el Zaragoza. Cani ofrece medio tiempo de fútbol fetén, del guapo. Cuándo decida ponerlo en el campo César Láinez es la cuestión. Con la lengua fuera, Cani es uno más; con la sonrisa en la boca y en el pulmón, Cani es una pasada, un genio. Mucho más en Segunda, por supuesto. Si Láinez quiere romper el partido de salida, como en Elche, Cani integrará la alineación titular. Si aguarda a que anochezca en el Cabo de Gata, a que madure el partido, aparecerá en la reanudación. Como alternativa temporal a Cani, la velocidad de Edu García. El chaval que deslumbró en el Ebro tiene 20 metros mortales, letales para las defensas rivales. Su aportación, su valor diferencial, es incuestionable. Si hubiera marcado ante el Córdoba o el otro día ante el Valladolid, dicho valor se habría multiplicado exponencialmente. Ojo, se le fueron fuera porque chutó. Y chutó porque llegó allí, porque apareció, porque estaba. Chutar, ir, aparecer, estar... Solo lleva 18 partidos en Segunda. Y sin encogerse, dando la cara siempre, como el domingo volveremos a ver en Almería.