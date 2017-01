Firmé un acuerdo con el banco rebajando la cláusula suelo a cambio de no demandar, ¿Se me aplica el nuevo decreto?

Pero hay miles de consumidores en Aragón que firmaron un acuerdo ofrecido por el banco, renunciando a efectuar ninguna reclamación a cambio de una rebaja en la cláusula. ¿Se ofrecerá el banco a negociar con estos consumidores? En el despacho de abogados Independencia 24 “estamos convencidos de que no lo harán. El banco piensa que su cláusula ha quedado convalidada con este documento, y que la renuncia que ha efectuado en el mismo el plenamente válida y eficaz”, afirma el letrado Manuel Pradel, uno de los tres socios del bufete.

Sin embargo, “no dicen eso los Tribunales, que han declarado nula esa exigencia”, explica Rafael López Garbayo, abogado y socio de Independencia 24, y lo sabe bien pues este despacho logró la primera resolución pionera en esta materia, una sentencia que afirmaba que “esa renuncia era un claro menoscabo de los derechos del consumidores”, dice Javier de la Torre, el letrado y socio de Independencia 24 que ganó la sentencia. Desde ese primer reconocimiento el despacho ha logrado “más de 100 sentencias que anulan estos acuerdos”, explica Pradel.

Las asesorías jurídicas de los bancos redactaron estos acuerdos que se ofrecieron a los clientes “en un intento de burlar la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que el 9 de mayo de 2013 ya declaró el derecho a reclamar la eliminación de la cláusula suelo y recuperar lo pagado de más”, afirma López Garbayo.

“Aunque su banco le hiciese firmar uno de estos documentos, usted conserva intacto el derecho a reclamar. Y si se decide a hacerlo, podemos ayudarle”, recuerda a los consumidores De la Torre.

Sentencia pionera en reconocer la retroactividad

También el pasado 22 de enero, el bufete Independencia 24 obtuvo la primera sentencia que declaró la nulidad de estos acuerdos y concedió una retroactividad total, desde la misma firma de la hipoteca, para pedir la devolución de lo cobrado indebidamente por el banco con las cláusulas suelo. A esta sentencia pionera, lograda por Rafael López Garbayo, le han seguido muchas más.

Después de que los tribunales españoles y europeos hayan reconocido el derecho de los consumidores a recuperar todo lo pagado por cláusulas suelo, el Gobierno presentó el pasado viernes un Real Decreto de medidas urgentes que obliga a los bancos a ofrecer a sus clientes en esta situación un acuerdo extrajudicial. Hay que indicar que este procedimiento es gratuito para el consumidor que, además, no está obligado a ello, si no que podrá optar por acudir al juzgado directamente. También podrá hacerlo si el banco no se pone en contacto con él en los tres meses que la ley les da de plazo, o si la entidad bancaria no ofrece lo solicitado por el consumidor. La norma aprobada por el Gobierno encarga a los banco el cálculo de la cantidad a devolver y les permite no pagar en metálico.

Dada esta redacción del Decreto, desde Independencia 24 consideran "que los consumidores deben estas asesorados por especialistas en la materia en estos procedimientos y analizar en cada caso concreto cuál puede ser la mejor solución. Y resulta esencial comprobar que lo que nos están ofreciendo es lo que corresponde”, dice Manuel Pradel.

“Recordemos –señala Javier de la Torre-, que estas mismas entidades bancarias ya han ofrecido en muchos casos ‘acuerdos trampas’ a sus clientes, como la obligación de que se comprometieran a no reclamar nada judicialmente a cambio de una leve rebaja en las cláusulas suelo”, y en el que el despacho logró, como se ha dicho, una pionera sentencia a favor de los consumidores.