"Si existe un mínimo de interés, hay cláusula suelo, y derecho a reclamar esas cantidades"

1.- Buenas tardes, yo tengo una hipoteca establecida por la DGA con distintas entidades bancarias del año 2009. En mi caso, esa entidad era CAI y, ahora, Ibercaja. Puesto que también tiene una cláusula por la que hay un mínimo tipo de interés, aunque imagino que no es tan abusivo como en otros casos, ¿también tengo derecho a la devolución de intereses? Gracias. Un saludo.

Si existe un mínimo de interés, eso significa que hay una cláusula suelo, con lo cual tendría derecho a la reclamación de cantidades. Pero para mayor seguridad, tendríamos que ver la escritura del piso.Según sentencias que están saliendo en estas últimas semanas, todos los gastos de constitución y legalización de un préstamo hipotecario tienen que ser por cuenta del banco, con lo cual tiene derecho a la reclamación de los mismos.Al no ser consumidor, por ser una sociedad, no tiene derecho a la devolución de la cláusula suelo, pero sí puede reclamar los gastos de legalización de la hipoteca. De la misma forma que podría interponer demanda de nulidad por cláusulas abusivas, pero habría que estudiar la escritura.Hasta hace unos años se podían unificar todos los préstamos en uno y, de esa forma, se podían controlar. Pero actualmente, las entidades financieras no están por la labor de refinanciar ninguna deuda, con lo cual es muy difícil encontrar el equilibrio porque nos incitan al consumo.Cuando una hipoteca subrogada a un promotor tiene cláusula suelo, es motivo de nulidad de la misma, pero para ello hay que interponer una demanda de nulidad contra la entidad financiera.En primer lugar, sobre el tema de las titulizaciones, es muy difícil encontrar la hipoteca titulizada y esto es lo que está dando pie a ese retraso, ya que la banca lo ha venido haciendo de una forma no transparente y esperamos que no tardando mucho los jueces tomen parte de ello.En segundo lugar, en efecto, si los avalistas no han sido comunicados e informados por la entidad financiera, dejarán de ser avalistas. Pero todo esto hay que hacerlo mediante procedimiento judicial.Sí que se puede conseguir la devolución de todos los gastos de legalización del préstamo hipotecario.Por suerte para los consumidores, el 90% de las escrituras hipotecarias contienen irregularidades. Con lo cual, nuestro consejo profesional es que dejen de pagar la hipoteca y que se defiendan de la demanda de ejecución hipotecaria que interpondrá el banco, ya que los motivos de nulidad son muchos.Por suerte para todos los hipotecados con UCI, sus escrituras hipotecarias contienen semejante número de defectos que judicialmente se pueden anular en un porcentaje muy alto. Para saberlo seguro se necesita ver la escritura.La única opción que tiene es poner una denuncia en Consumo y enviarla a Atención al Cliente de la empresa de telefonía. En el plazo de 30 días le tienen que dar de baja de los ficheros de morosidad.Nuestro consejo sería que no firmase nada, que dejase de pagar la segunda hipoteca y que se defendiera de la demanda de ejecución hipotecaria, porque con el sistema que le proponen, no solamente se queda con deuda, sino que luego tendrá que pagar los impuestos a la Agencia Tributaria y la plusvalía municipal. De la misma manera, que calcule el tipo de interés que le están aplicando, que no es el que tiene firmado, sino que es mucho mayor.Para cancelar los ficheros de morosidad deberá dirigir un escrito a cada entidad en la que haya cancelado la deuda y tienen un plazo de 30 días para darle de baja de los ficheros de morosidad.No es correcto, ya que un inmueble no se puede vender por 1 euro, sino que hay unos valores establecidos. Se puede vender legalmente sin ningún problema, pero si las deudas que tenía contraídas son anteriores lo pueden considerar un alzamiento de bienes.Para todos los casos, se necesitan ver las escrituras de préstamo hipotecario, el estudio se realiza gratuitamente y se contesta en 48 horas. Para más información pueden consultar en la web www.elnegociadorbancario.es o en la dirección de correo info@elnegociadorbancario.es