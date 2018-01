Se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por el robo en una casa de campo de Miralbueno

La Audiencia de Zaragoza ha juzgado este lunes a Carmelo C. C., un hombre de 35 años que está acusado de un robo con fuerza perpetrado el 27 de agosto de 2016 en una casa de campo situada en el barrio de Miralbueno. No será la primera vez que este hombre se siente ante un tribunal próximamente: este mismo martes tiene otro juicio pendiente por otro robo y dentro de unas semanas volverá a comparecer desde el banquillo de los acusados de la Audiencia.