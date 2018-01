El equipo de fútbol donde las notas valen más que los goles

Elias tenía muchas papeletas para acabar mal. Es un chaval del barrio de San Pablo, de familia argelina, que ha vivido mucho más que otros chicos de 17 años. Tuvo problemas y dejó el instituto. Ahora ha retomado los estudios y ha vuelto a jugar a fútbol sala en el equipo del colegio Santo Domingo. Es uno de los chicos que participan en el Programa de Liderazgo Social de la ONG Cooperación Internacional para menores en riesgo de exclusión social en el barrio de San Pablo de Zaragoza.

"La mayoría somos de familias donde no hay un buen ambiente de estudio. En nuestras casas hay problemas económicos y otros problemas. Aquí nos ayudan a estudiar, nos dejan formar parte de un equipo de fútbol y ayudamos a otros", resume Elias Adda Benslim, que empezó en este programa con 10 años, lo dejó y ahora ha vuelto.

"He pasado por un momento difícil de mi vida. Vivo en un centro de reforma para menores desde octubre de 2016, me queda un mes para acabar. Salgo para ir al instituto, estudio 1º de un grado medio de Peluquería y Estética, me gusta mucho. Me arrepiento de haber dejado la ESO pero voy a estudiar para sacarme el título. Y por las tardes vengo al programa en el colegio Santo Domingo. Aquí estudio, juego a fútbol y hago voluntariado. Me han dado otra oportunidad, esta es mi tercera. Me siento muy afortunado y la voy a aprovechar", asegura Elias.

Estudio, fútbol y voluntariado